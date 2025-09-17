Стало известно о продвижении ВС РФ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на Краснолиманском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские военные завершают взятие Кировска. Также ВС РФ вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, украинская сторона полностью выбита из Серебрянского лесничества.

До этого в Минобороны РФ заявили, что Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой «Центр» на Краснолиманском направлении.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью выбиты из Серебрянского лесничества. В свою очередь российские войска продолжают бои в Ямполе в ДНР.

Тем временем на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, сообщил начальник Генштаба.

Глава Генштаба также добавил, что группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске в Харьковской области, на данном участке фронта ведутся активные боевые действия.

Ранее Герасимов описал ход СВО как «безоговорочное наступление».