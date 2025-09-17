На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске

Герасимов: группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская группировка войск «Запад» развивает наступление в Купянске в Харьковской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Группировка войск «Запад» развивает наступление в городе Купянс», — сказал он.

Герасимов также заявил, что успешно идет продвижение на краснолиманском направлении.

По данным SHOT, подразделения Вооруженных сил Украины покидают Купянск после попыток отразить наступление российской армии. Утверждается, что за последние две недели Киев потерял до 1000 военных, которых направили «спасать положение в городе». При этом малые группы украинских бойцов остаются в подвалах многоэтажных зданий, так как их не успели предупредить об отступлении из-за проблем со связью.

13 сентября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что украинские военные практически оставили Купянск.

Ранее силовики заявили о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области.

