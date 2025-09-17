На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США вынесли приговор экс-командующему ВМС, пойманному на взятке

WP: экс-командующий ВМС США Берк получил шесть лет тюрьмы по делу о коррупции
Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Суд в США вынес приговор командующему Военно-морскими силами (ВМС) Соединенных Штатов в Африке и Европе в отставке Роберту Берку. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

«Берк <...> был приговорен во вторник к шести годам тюрьмы», — указано в материале.

При этом вынесение приговора представителям компании, замешанной в коррупционной схеме, Меган Мессенджер и Ёнгчулу Киму, отложили, так как присяжные не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу.

Отмечается, что Берк намерен подать апелляционную жалобу.

Экс-командующий был арестован в 2024 году. Следствие установило, что он добился контракта ВМС США с предприятием на $355 тысяч в обмен на трудоустройство в этой же компании со стартовой зарплатой в $500 тысяч.

В мае Берка признали виновным по этому делу.

Ранее сообщалось, что у борца с коррупцией на Украине нашли недвижимость в США на $1 млн.

