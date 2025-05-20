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Бывшего командующего ВМС США признали виновным во взяточничестве

В США признали виновным экс-командующего ВМС Берка по делу о взяточничестве
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David Goldman/AP

Бывшего командующего военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберта Берка признали виновным по делу о коррупции. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры округа Колумбия.

«Сегодня адмирал Роберт Берк <...> был признан виновным во взяточничестве в связи с согласием на будущее трудоустройство в компании-господрядчике в обмен на предоставление этой фирме государственного контракта», — говорится в сообщении.

Приговор по делу Берка должны вынести 22 августа.

В прошлом году отставной адмирал был арестован по делу о коррупции. Он добился контракта ВМС США с предприятием на $355 тысяч в обмен на трудоустройство в этой же компании со стартовой зарплатой в $500 тысяч.

В декабре в России вынесли приговор экс-главе «Медполимерпрома» Джину (Евгению) Спектору по делу о шпионаже в пользу США.

Ранее сообщалось, что в армии США стали готовиться к войне с Китаем.

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