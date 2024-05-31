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Экс-командующего ВМС США в Европе и Африке заподозрили во взяточничестве

Экс-командующего ВМС США в Европе и Африке Берка арестовали за взяточничество

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Efrem Lukatsky/AP

Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке, отставной адмирал Роберт Берк, арестован по обвинению в участии в коррупционной схеме в рамках госконтракта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на американский минюст.

«Адмирал военно-морского флота в отставке и два бизнесмена были арестованы сегодня по уголовным обвинениям, связанным с их ролями в схеме взяточничества», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что схема взяточничества была задействована с государственным контрактом.

До этого министр военно-морских сил (ВМС) США Карлос дель Торо заявил, что Соединенные Штаты утратили способность самостоятельно строить танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

По его мнению, американская сторона потеряла подобную компетенцию.

О другой проблеме американского флота сообщал адмирал Военно-морских сил США Джон Акилино заявил, что Китай завершает разработки по строительству плавучих атомных электростанций (АЭС), которые позволят ему питать военные объекты на спорных территориях в Южно-Китайском море.

Ранее ВМС США и Тайваня провели тайные учения против Китая.

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