Кадыров сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров: бойцы «Ахмата» поразили пункт дислокации ВСУ на Харьковском направлении
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группы «Бати» в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, группа «Бати» выполняет боевые задачи в районе населенного пункта Веселое.

«В ходе проведения разведывательных мероприятий был выявлен пункт временной дислокации противника. Благодаря точному наведению и слаженным действиям наших бойцов объект был уничтожен», — отмечается в заявлении.

Кадыров подчеркнул, что спецназ «Ахмат» продолжает наносить ощутимые удары по украинским формированиям. Тем самым российские бойцы лишают ВСУ возможностей для укрепления на линии фронта.

13 сентября глава Чечни сообщил о наступательных действиях российских бойцов в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Как он отметил, военнослужащие 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» под командованием Хусейна Межидова провели успешную операцию по захвату позиций украинских войск.

Ранее спецназ «Ахмат» объявил охоту на российского военного, бежавшего в ВСУ.

