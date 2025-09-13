Кадыров рассказал о продвижении бойцов «Ахмата» в Запорожской области

Кадыров сообщил об успешном наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об успешных наступательных действиях в районе населенного пункта Малая Токмачка, расположенного в Запорожской области, где, по его словам, были атакованы позиции украинской армии. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что военнослужащие 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» под командованием Хусейна Межидова провели успешную операцию по захвату позиций противника.

По его словам, наступление было осуществлено в соответствии с заранее разработанным планом. Он подчеркнул, что артиллерия отработала точно, нанеся огневое поражение по территории, занимаемой противником, после чего пехота смогла закрепиться на занятых позициях.

«Противник не выдержал, и его сопротивление быстро сошло на нет вместе с живой силой. Рубежи заняты, оборона противника посыпалась, личный состав «АХМАТ-Кавказ» сохранил привычный темп и продолжает охоту на укрофашистов», — отметил глава Чечни.

Ранее офицеры ГУР МО Украины сдались в плен бойцам ВДВ на Запорожском направлении.