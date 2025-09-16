На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В минобороны Белоруссии рассказали о визите главы ведомства в Россию

Министр обороны Белоруссии Хренин поехал в РФ наблюдать за учениями «Запад-2025»
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин направился в Россию для наблюдения за активной фазой учений вооруженных сил двух стран «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

В министерстве обороны республики отметили, что визит Хренина проходит в рамках военно-технического сотрудничества между Беларусью и РФ и демонстрирует приверженность обеих стран к укреплению региональной безопасности. Во время своей поездки министр ознакомится с ходом практических действий союзных войск, оценит уровень подготовки личного состава, а также эффективность применяемых вооружений и техники. Особое внимание глава минобороны Белоруссии уделит слаженности действий различных родов войск и органов управления.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их основная цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

По данным минобороны Белоруссии, за учениями «Запад-2025» наблюдают представители 23 государств, в том числе трех стран НАТОСША, Турции и Венгрии.

Ранее СМИ рассказали о сигнале России Западу во время учений «Запад-2025».

