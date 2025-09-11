На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В армии РФ появился спецотряд с удаленным управлением беспилотниками

В ВС РФ создан спецотряд БПЛА с пунктом управления за сотни километров от фронта
true
true
true
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

В Вооруженных силах (ВС) России появился первый спецотряд БПЛА с пунктом управления дронами, который находится на расстоянии сотен километров от передовой. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

В ЦБСТ уточнили, что тыловой центр управления ударными беспилотниками создан на базе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады. Спецотряду передали современные дроны «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита».

Отмечается, что теперь в рамках одного пункта управления можно объединять работу операторов разведывательных и ударных БПЛА. Назначенный солдат с рюкзаком беспилотников будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно.

До этого российские инженеры разработали новый многоразовый БПЛА под названием «Бульдог-13» и направили его на испытания в зону боевых действий. Дрон оснащен сразу двумя камерами — дневной и ночной. Она способна наклоняться по принципу, схожему с моделями Mavic. Устройство также укомплектовано сбрасывателем боеприпасов, что позволяет использовать его не как одноразовый, а как многоразовый ударный БПЛА.

Ранее в России создали аналог украинской «Бабы-яги».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами