В армии РФ появился спецотряд с удаленным управлением беспилотниками

В ВС РФ создан спецотряд БПЛА с пунктом управления за сотни километров от фронта

В Вооруженных силах (ВС) России появился первый спецотряд БПЛА с пунктом управления дронами, который находится на расстоянии сотен километров от передовой. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

В ЦБСТ уточнили, что тыловой центр управления ударными беспилотниками создан на базе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады. Спецотряду передали современные дроны «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита».

Отмечается, что теперь в рамках одного пункта управления можно объединять работу операторов разведывательных и ударных БПЛА. Назначенный солдат с рюкзаком беспилотников будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно.

До этого российские инженеры разработали новый многоразовый БПЛА под названием «Бульдог-13» и направили его на испытания в зону боевых действий. Дрон оснащен сразу двумя камерами — дневной и ночной. Она способна наклоняться по принципу, схожему с моделями Mavic. Устройство также укомплектовано сбрасывателем боеприпасов, что позволяет использовать его не как одноразовый, а как многоразовый ударный БПЛА.

Ранее в России создали аналог украинской «Бабы-яги».