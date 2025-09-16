На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина ударила по России рекордным числом боеприпасов

Посол Мирошник: ВСУ за время выборов ударили по РФ рекордным числом боеприпасов
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время проведения региональных выборов в России ударили по стране рекордным количеством боеприпасов. Об этом рассказал в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, число ежесуточных ударов украинских войск по гражданским объектам на территории России превысило 530, достигнув максимального показателя с начала текущего года.

12 сентября в России начался Единый день голосования. В период с 12 по 14 сентября в 81 регионе страны состоялись около 5 тысяч кампаний различного уровня.

15 сентября сообщалось, что в Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину членов участковой избирательной комиссии в ходе выборов.

В Башкирии предприятие подверглось атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ, дрон упал на территории завода. Никто не пострадал, как сообщил глава республики Радий Хабиров. При этом производственная площадка получила небольшие повреждения.

Ранее российские военные ударили «Искандером» по площадке запуска дронов у Краматорска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами