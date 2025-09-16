Украина ударила по России рекордным числом боеприпасов

Посол Мирошник: ВСУ за время выборов ударили по РФ рекордным числом боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время проведения региональных выборов в России ударили по стране рекордным количеством боеприпасов. Об этом рассказал в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, число ежесуточных ударов украинских войск по гражданским объектам на территории России превысило 530, достигнув максимального показателя с начала текущего года.

12 сентября в России начался Единый день голосования. В период с 12 по 14 сентября в 81 регионе страны состоялись около 5 тысяч кампаний различного уровня.

15 сентября сообщалось, что в Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину членов участковой избирательной комиссии в ходе выборов.

В Башкирии предприятие подверглось атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ, дрон упал на территории завода. Никто не пострадал, как сообщил глава республики Радий Хабиров. При этом производственная площадка получила небольшие повреждения.

Ранее российские военные ударили «Искандером» по площадке запуска дронов у Краматорска.