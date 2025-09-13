В Башкирии предприятие подверглось атаке БПЛА

В Башкирии предприятие подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА), дрон упал на территории завода. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода», — сообщил он.

По словам Хабирова, пострадавших нет. При этом производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют.

Также глава республики добавил, что позже был сбит еще один беспилотник. Масштаб последствий его падения пока уточняется.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоэтажный дом в Белгороде с помощью дрона, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

Во время инспекции места происшествия были обнаружены повреждения окон, внутренней отделки нескольких квартир и фасада здания.

Ранее российские военные ударили по площадкам запуска БПЛА ВСУ.