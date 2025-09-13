Российские военные ударили «Искандером» по площадке запуска дронов у Краматорска

Военные Вооруженных сил России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» поразили площадку запуска беспилотников украинской армии у города Краматорска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, российский оператор разведывательного БПЛА выявил эту цель в районе населенного пункта Голубовка, который находится в 30 км западнее Краматорска. После этого расчет «Искандер-М» нанес по ней ракетный удар. В результате атаки были полностью уничтожены до 25 единиц БПЛА дальнего действия типа «Лютый», пункт управления дронов, шесть единиц автомобильной техники и до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы ударом из ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили десятки военных и около 100 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ДНР. В ведомстве заявили, в ночь на 18 августа российский разведывательный дрон обнаружил площадку для развертывания украинских ударных беспилотников в районе Иверского. В результате ракетного удара потери ВСУ составили до 40 человек, включая военнослужащих и технический персонал.

Ранее «Ростех» рассказал о мультифакторном поражении от ударов «Искандеров».