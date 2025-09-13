На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ударили «Искандером» по площадке запуска дронов у Краматорска

ВС России ударом «Искандера» уничтожили площадку запуска БПЛА ВСУ у Краматорска
true
true
true

Военные Вооруженных сил России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» поразили площадку запуска беспилотников украинской армии у города Краматорска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По его информации, российский оператор разведывательного БПЛА выявил эту цель в районе населенного пункта Голубовка, который находится в 30 км западнее Краматорска. После этого расчет «Искандер-М» нанес по ней ракетный удар. В результате атаки были полностью уничтожены до 25 единиц БПЛА дальнего действия типа «Лютый», пункт управления дронов, шесть единиц автомобильной техники и до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы ударом из ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили десятки военных и около 100 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ДНР. В ведомстве заявили, в ночь на 18 августа российский разведывательный дрон обнаружил площадку для развертывания украинских ударных беспилотников в районе Иверского. В результате ракетного удара потери ВСУ составили до 40 человек, включая военнослужащих и технический персонал.

Ранее «Ростех» рассказал о мультифакторном поражении от ударов «Искандеров».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами