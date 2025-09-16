На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врио губернатора Ростовской области сообщил об отражении атаки беспилотников

Слюсарь: в результате атаки дронов произошло возгорание травы
Inna Varenytsia/Reuters

В результате атаки беспилотников в Ростовской области произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Силы противовоздушной обороны отразили налет беспилотных летательных аппаратов на севере области, уничтожив и перехватив их в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах.

Врио губернатора отметил, что в Верхнедонском районе вблизи хутора Солонцовского произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено. Никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

16 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Курск.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны в течение вечера отразили массированную атаку беспилотников над Курской областью, уничтожив 24 украинских аппарата.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль УИК в ходе выборов в Белгородской области.

Атаки БПЛА на Россию
