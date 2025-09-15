На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали о российском оружии, способном уничтожить США

NI: российская МБР с разделяющейся головной частью способна погубить США
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

В случае конфликта с Россией Соединенные Штаты могут быть уничтожены межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН), способной стирать с лица земли территории большой площади. Об этом сообщает журнал National Interest (NI).

В материале отмечается, что подобная ракета может обходить противоракетную оборону и доставлять к целям сразу несколько боеголовок, а также переносить приманки, затрудняющие работу ПВО.

«Технология разделяющихся боеголовок позволяет одной ракете стереть с лица земли обширные территории планеты», — заключает автор статьи.

По мнению директора проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Тома Карако, РГЧ ИН может обладать новейший российский ракетный комплекс «Орешник».

Военный эксперт Михаил Ходаренок отмечал, что возможности «Орешника» можно сравнить с тактическим ядерным оружием, они позволяют нанести удар по противнику в пределах всей Европы, если этого потребует ситуация.

Ранее стало известно, что США сократят расходы на создание «проблемной» межконтинентальной ракеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами