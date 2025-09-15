На Западе рассказали о российском оружии, способном уничтожить США

В случае конфликта с Россией Соединенные Штаты могут быть уничтожены межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН), способной стирать с лица земли территории большой площади. Об этом сообщает журнал National Interest (NI).

В материале отмечается, что подобная ракета может обходить противоракетную оборону и доставлять к целям сразу несколько боеголовок, а также переносить приманки, затрудняющие работу ПВО.

«Технология разделяющихся боеголовок позволяет одной ракете стереть с лица земли обширные территории планеты», — заключает автор статьи.

По мнению директора проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Тома Карако, РГЧ ИН может обладать новейший российский ракетный комплекс «Орешник».

Военный эксперт Михаил Ходаренок отмечал, что возможности «Орешника» можно сравнить с тактическим ядерным оружием, они позволяют нанести удар по противнику в пределах всей Европы, если этого потребует ситуация.

Ранее стало известно, что США сократят расходы на создание «проблемной» межконтинентальной ракеты.