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В США признали, что защищаться от «Орешника» будет крайне сложно

Defense One: от российских ракет «Орешник» будет крайне сложно защищаться

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Средствам противоракетной обороны будет крайне сложно перехватить новейшие российские ракеты «Орешник», поскольку они, предположительно, оснащены разделяющейся головной частью индивидуального наведения. Об этом пишет американский портал Defense One со ссылкой на директора проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Тома Карако.

По словам Карако, кадры взрыва указывают на то, что новое оружие, вероятно, оснащено боеголовкой с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН).

«Если это действительно боеголовка РГЧ ИН, то это будет чрезвычайно сложная задача — поразить несколько целей, если они летят очень быстро», — подчеркнул аналитик.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник Михаил Ходаренок писал, что «Орешник» может поразить цель на удалении в несколько тысяч километров, она недосягаема для средств ПВО противника, у нее может быть разделяющаяся головная часть, а вес боевой части ракеты может составить около тонны.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал партнеров Украины отреагировать на удар «Орешником».

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