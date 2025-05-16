США сократят расходы на создание «проблемной» межконтинентальной ракеты

Соединенные Штаты собираются сократить траты на создание «проблемной» межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

«Проект плана расходов <...> включает в себя предложение для ВВС (Военно-воздушных силы США. — Прим. ред.) сократить более чем на $1 млрд запланированные расходы на проблемную МБР Sentinel и направить сотни миллионов долларов на программу Collaborative Combat Aircraft», — указано в статье.

Данная программа предполагает создание ведомых беспилотников. Ее финансирование могут увеличить до $711,7 млн за счет средств от разработки Sentinel и других программ.

В конце ноября сообщалось, что Соединенные Штаты ведут активный процесс обновления своей ядерной триады, включающей в себя средства доставки ядерного оружия.

В докладе «Росконгресса» говорилось, что США планируют заменить МБР Minuteman III в полном объеме своей новой разработкой LGM-35 Sentinel. Утверждалось, что она должна поступить на вооружение в 2030-е годы и будет развернута до 2070-х. Стоимость программы разработки на тот момент превышала $140 млрд.

Ранее Трамп заявил, что США должны стремиться догнать Иран по производству дешевых дронов.