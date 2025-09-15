На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волонтеры выяснили, когда Украина начала получать кассетные боеприпасы

МДЗПМ: Запад мог снабжать Украину кассетными боеприпасами с 2022 года
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Запад мог поставлять Украине кассетные боеприпасы, начиная с 2022 года, считают волонтеры Международного движения за запрещение противопехотных мин (МДЗПМ), подготовившие доклад на соответствующую тему. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина могла приобретать кассетные боеприпасы у других стран с 2022 года, но сообщения о таких поставках были опровергнуты заинтересованными странами», — указано в докладе.

Уточняется, что речь идет о Турции, Польше, Румынии и Израиле.

Кроме того, в документе отмечается, что в 2023-2024 годах Соединенные Штаты объявляли по меньшей мере о семи поставках подобных снарядов Киеву, часть из которых проходили через Германию, страну — участницу Конвенции по кассетным боеприпасам.

Среди поставленных США снарядов были два варианта баллистических ракет ATACMS и два варианта 155-мм артиллерийских снарядов DPICM.

В июле 2023 года экс-президент США Джо Байден заявлял, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Американский лидер также подчеркивал, что ход конфликта на Украине зависит от поставок боеприпасов.

Ранее сообщалось, что США начали массово производить ракеты для Patriot для «действий в будущем».

Новости Украины
