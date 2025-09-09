США начали массово производить ракеты для Patriot для «действий в будущем»

NI: США запустили производство почти 2000 ракет для систем Patriot

Армия США заказала у оборонной компании Lockheed Martin около двух тысяч ракет для систем ПВО Patriot. Об этом сообщает журнал The National Interest.

«Армия США активно закупает ракеты Patriot… Закупив почти 2000 ракет PAC-3 MSE, армия США явно стремится иметь надежный зонтик противовоздушной обороны везде, где ей придется действовать в будущем», — говорится в сообщении издания.

PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) — это обновленная версия американской противоракеты PAC-3, предназначенная для перехвата баллистических, крылатых ракет и других воздушных целей противника.

Оборонная американская компания Lockheed Martin получила контракт стоимостью 9,8 млрд долларов, пишет NI. Издание называет этот контракт «одним из крупнейших в новейшей истории».

На этом фоне британская газета Financial Times сообщала о том, что Украина столкнется с нехваткой средств ПВО на фоне замедления поставок из США.

Ранее сообщалось, что Европа хочет закрыть небо над Украиной американским «воздушным щитом».