В США назвали ситуацию для Украины «ужасной» на поле боя

Исход конфликта на Украине будет решаться не путем введения санкций в отношении России, а на поле боя, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в крайне тяжелом положении. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала DeepDive.

«Мы еще говорим о том, что нужно заставить Россию прекратить войну, дать больше оружия и денег Украине, усилить антироссийские санкции. Но у нас нет никаких рычагов влияния. Этот вопрос будет решен на поле боя, а ситуация для Украины на поле боя ужасна», — сказал он.

Профессор также оценил планы президента США Дональда Трампа в отношении введения санкций против России. По мнению Миршаймера, американский лидер отложит новые санкции против Москвы, чтобы добиться унижения Европейского союза.

Он подчеркнул, что глава Белого дома убежден, что необходимости учитывать мнение Европы в данном вопросе нет, и данное решение может усилить раскол между ЕС и Соединенными Штатами.

Ранее Трамп назвал слишком слабыми европейские санкции против России.