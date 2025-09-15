На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США назвали ситуацию для Украины «ужасной» на поле боя

Американский профессор Миршаймер: ситуация для Украины на поле боя ужасна
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Исход конфликта на Украине будет решаться не путем введения санкций в отношении России, а на поле боя, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в крайне тяжелом положении. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала DeepDive.

«Мы еще говорим о том, что нужно заставить Россию прекратить войну, дать больше оружия и денег Украине, усилить антироссийские санкции. Но у нас нет никаких рычагов влияния. Этот вопрос будет решен на поле боя, а ситуация для Украины на поле боя ужасна», — сказал он.

Профессор также оценил планы президента США Дональда Трампа в отношении введения санкций против России. По мнению Миршаймера, американский лидер отложит новые санкции против Москвы, чтобы добиться унижения Европейского союза.

Он подчеркнул, что глава Белого дома убежден, что необходимости учитывать мнение Европы в данном вопросе нет, и данное решение может усилить раскол между ЕС и Соединенными Штатами.

Ранее Трамп назвал слишком слабыми европейские санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами