Военные показали на учениях «Запад-2025» высокое взаимодействие в применении дронов

Белоруссия и Россия показали на учениях высокое взаимодействие в применении БПЛА

Белорусские и российские военные на учениях «Запад-2025» продемонстрировали высокий уровень взаимодействия в применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии.

По данным военного ведомства, на учениях применяются как квадрокоптеры и FPV-дроны, так и более сложные комплексы, такие как «Суперкам». Это позволяет решать значительный спектр задач.

В министерстве обороны отметили, что работающие в тесной координации с наземными подразделениями операторы дронов обеспечивают непрерывное наблюдение за местностью и своевременное обнаружение целей.

13 сентября стало известно, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в район проведения учений «Запад-2025».

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Ранее в Балтийский флот приступил к учениям «Запад-2025».