Министр обороны Белоруссии прибыл в район проведения учений «Запад-2025»

Хренин оценил готовность войск к выполнению задач на учениях «Запад-2025»

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в район проведения учений «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Хренин заслушал доклады должностных лиц об оперативной обстановке и оценил готовность войск к выполнению поставленных задач.

В пресс-службе ведомства отметили, что ВВС и войска ПВО отражают удары средств воздушного нападения условного противника, осуществляют непосредственную авиационную поддержку войск объединения.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Основные действия в рамках учений проводятся на территории РФ и Белоруссии, в акваториях Баренцева и Балтийского морей. На учения были приглашены воинские контингенты ряда других государств, включая страны — члены Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее в Балтийский флот приступил к учениям «Запад-2025».