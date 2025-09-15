Хуситы атаковали две цели в Израиле

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Рамон и военной цели в Негеве

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» ударили с помощью беспилотников по аэропорту Рамон и военному объекту в пустыне Негев. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в телеканала Al Masirah.

«Йеменские ВС провели успешную операцию с применением четырех беспилотников. Три из них были нацелены на аэропорт Рамон в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата — «Газета.Ru»), четвертый — на военную цель в районе Негев», — сказал представитель «Ансар Аллах».

11 сентября йеменские хуситы ударили по израильскому военному объекту в пустыне Негев. По словамСарии, атака была совершена с применением гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». Представитель ВС движения отметил, что удар «успешно достиг своей цели».

2 сентября Сариа сообщил, что хуситы впервые атаковали беспилотниками здание Генерального штаба Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Он заявил, ударам также подверглись аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция в Тель-Авиве.

Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов.