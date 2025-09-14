Фрегат «Адмирал Головко» отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

«Адмирал Головко» отработал удар «Цирконом» по условной цели в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар с применением гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели в Баренцевом море в ходе учений «Запад-2025». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

«В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко», — заявили в МО.

В публикации уточняется, что район стрельбы бал заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была полностью ликвидирована прямым попаданием.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в район проведения учений.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Ранее российские истребители отработали удар «Кинжалом» на учениях «Запад-2025».