Марочко: ВСУ серьезно атакуют на севере Константиновки в ДНР, пытаясь отбить позиции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) серьезно атакуют на севере Константиновки в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак», — сказал он.

Марочко также отмечал, что у ВСУ практические нет шансов выжить в данном районе.

До этого он сообщал, что российские военнослужащие уничтожили группировку ВСУ, зажатую в огневом кармане на севере города Константиновки. Российским войскам удалось подровнять линию боевого соприкосновения между населенными пунктами Пищевка и Часов Яр.

8 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего с позывным «Нил» сообщили, что ВСУ готовят Константиновку к обороне. Украинские бойцы превращают город в большой укрепрайон, рассказал источник агентства.

Ранее военный эксперт заявил о формировании огневого кармана для ВСУ в ДНР.