Военный эксперт сообщил о ликвидации группировки ВСУ в районе Константиновки

Марочко: российские бойцы уничтожили группировку ВСУ, зажатую у Константиновки
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), зажатую в огневом кармане на севере города Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженным силам РФ удалось подровнять линию боевого соприкосновения между населенными пунктами Пищевка и Часов Яр.

«Та группировка украинских боевиков, которая оказалась в огневом кармане, практически полностью была уничтожена. Идет зачистка местности», — подчеркнул эксперт.

Марочко отметил, что российским бойцам необходимо продвинуться еще на 1,5 км. В таком случае станет понятно, смогли ли украинские солдаты покинуть данный район или «насовсем остались» здесь.

Как сказал эксперт, подразделения ВС РФ перед наступлением проводят артиллерийскую подготовку. По этой причине у военных ВСУ практически не осталось шансов на выживание.

«Те, кто хотел сдаться в плен и сохранить себе жизнь — они это уже сделали. Ну а остальные будут ликвидированы», — добавил Марочко.

8 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего с позывным «Нил» сообщили, что ВСУ готовят Константиновку к обороне. Украинские бойцы превращают город в большой укрепрайон, рассказал источник агентства.

Ранее командование ВСУ повторило в Константиновке ошибки Волчанска.

СВО: последние новости
