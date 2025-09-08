Российский военный рассказал о подготовке ВСУ к обороне Константиновки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) к обороне, город превращают в большой укрепрайон. Об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным «Нил».

Он отметил, что украинская сторона готовится к обороне как внешнего, так и внутреннего периметра.

«Нил» рассказал, что внешний представляет из себя сплошные траншеи, которые были оборудованы еще очень давно. Внутренний периметр — это рубежи вплоть до бетонных укрытий, которые заливаются и по сей день.

«Есть переходы из одного дома в другой через подвальные помещения, чтобы перемещаться под землёй и быть незамеченными», — добавил военный.

По его словам, все предпринимаемые украинской стороной действия направлены исключительно на сдерживание российской армии.

8 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ключевым направлением для Вооруженных сил России этой осенью в зоне спецоперации останется Донбасс. Основное внимание российских военных будет сосредоточено вокруг Покровска и Константиновки, а также на подготовке к боям за Славянск, Дружковку и Краматорск.

