В Белгородской области временно объявляли ракетную опасность

Ракетную опасность снова объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — написал он.

Сообщение было опубликовано в 23:47 по МСК. В 0:06 он сообщил об отмене сигнала ракетной опасности. Таким образом режим опасности продлился 19 минут.

В субботу Гладков уже предупреждал горожан о ракетной опасности, тогда она продлилась пять минут.

Днем в субботу дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью и Крымом.

Ранее жительница Новой Таволжанки получила ранения в результате атаки беспилотника.