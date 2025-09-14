На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области временно объявляли ракетную опасность

Гладков: в Белгородской области объявлена ракетная опасность
true
true
true
close
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Ракетную опасность снова объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — написал он.

Сообщение было опубликовано в 23:47 по МСК. В 0:06 он сообщил об отмене сигнала ракетной опасности. Таким образом режим опасности продлился 19 минут.

В субботу Гладков уже предупреждал горожан о ракетной опасности, тогда она продлилась пять минут.

Днем в субботу дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью и Крымом.

Ранее жительница Новой Таволжанки получила ранения в результате атаки беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами