СМИ утверждают, что ВСУ намеренно оставляют тела военных на поле боя

РИА: командование ВСУ бросает тела погибших на поле боя, занижая статистику
Kai Pfaffenbach/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляет тела погибших солдат на поле боя, чтобы улучшить статистические показатели. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

Источник утверждает, что командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не эвакуирует останки павших бойцов с поля боя в районе Садков.

«Чтобы занизить статистику потерь. Такую тенденцию заметили родственники военнослужащих 80-й бригады», — заявил собеседник.

Он также добавил, что в данной бригаде наблюдается непропорционально высокое соотношение между пропавшими без вести и официально признанными погибшими, что косвенно подтверждает озвученные обвинения.

В конце августа военнослужащий группировки российских войск «Восток» заявил, что украинские бойцы при отступлении бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка, расположенном в Днепропетровской области. По его словам, украинские солдаты сбрасывали тела сослуживцев в окопы и после этого отступали.

Ранее ВСУ нанесли авиаудары по позициям собственной бригады территориальной обороны в Днепропетровской области.

