Михалков о объявлении его в розыск на Украине: «Как в фашистской Германии»

Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков высказался об объявлении его в розыск на Украине. Он прокомментировал решение СБУ в своем Telegram-канале «Бесогон».

«Сегодня по российским СМИ разлетелась новость о том, что меня объявили в розыск на Украине. Честно говоря, меня удивляет приступ летаргического сна наших изданий, потому что меня разыскивают на Украине с 2022 года», — написал Михалков.

Он напомнил, что 5 марта 2022 года он давал комментарий о своем объявлении в розыск. Тогда он удивлялся, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность страны.

Кроме того, он сравнил «решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется», с решениями в Германии времен Адольфа Гитлера

»[Такой документ] в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — говорил Михалков еще в 2022 году.

Согласно персональной карточке Михалкова, размещенной на сайте ведомства, он пребывает в статусе разыскиваемого с марта 2022 года.

Ранее генпрокурор РФ ответил на претензии СБУ к Мединскому.