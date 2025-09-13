На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ударили по площадкам запуска дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили места хранения и площадки запуска украинских БПЛА
true
true
true
close
РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск и площадкам их запуска. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По информации ведомства, боевые задачи выполняли ракетные войска и оперативно-тактическая авиация. Им содействовали расчеты дронов и артиллерия.

«Нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что ударам подверглись места скопления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 157 районах.

13 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на заявления начальников пресс-центров группировок войск ВС РФ сообщили, что украинские формирования за сутки потеряли порядка 1 465 бойцов на всех направлениях фронта. Так, группировка российских войск «Восток» ликвидировала до 255 солдат ВСУ. В зоне ответственности группировки «Север» были уничтожены более 180 украинских военнослужащих, а в зонах ответственности группировок «Днепр» и «Запад» — свыше 60 и до 230 украинских бойцов соответственно. Подразделения группировок «Центр» и «Юг» ликвидировали до 500 и более 240 военных ВСУ соответственно.

Ранее российские войска уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами