Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск и площадкам их запуска. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По информации ведомства, боевые задачи выполняли ракетные войска и оперативно-тактическая авиация. Им содействовали расчеты дронов и артиллерия.

«Нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что ударам подверглись места скопления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 157 районах.

13 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на заявления начальников пресс-центров группировок войск ВС РФ сообщили, что украинские формирования за сутки потеряли порядка 1 465 бойцов на всех направлениях фронта. Так, группировка российских войск «Восток» ликвидировала до 255 солдат ВСУ. В зоне ответственности группировки «Север» были уничтожены более 180 украинских военнослужащих, а в зонах ответственности группировок «Днепр» и «Запад» — свыше 60 и до 230 украинских бойцов соответственно. Подразделения группировок «Центр» и «Юг» ликвидировали до 500 и более 240 военных ВСУ соответственно.

Ранее российские войска уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.