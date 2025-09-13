На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страны НАТО начали маневры по переброске войск в Литву

НАТО проводит учения Grand Eagle 2025 по переброске войск и техники в Литву
close
Global Look Press

Североатлантический альянс начал учения Grand Eagle 2025 по отработке переброски войск и техники в Литву. Об этом рассказало Объединенное командование вооруженных сил НАТО «Брюнсюм» в Нидерландах на своей странице в соцсети X.

«Силы НАТО отрабатывают оперативное переброску войск и техники в Литву — быстро, эффективно и скоординированно», — говорится в публикации.

Накануне генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о начале операции «Восточный страж» (Eastern Sentry), призванной укрепить оборону восточных рубежей военного блока после инцидента с беспилотниками в Польше. По его словам, «эта военная активность» будет включать «различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других».

9 сентября стало известно, что власти Литвы решили усилить группировку войск на границах с Россией и Белоруссией из-за совместных военных учений двух стран «Запад-2025».

Ранее генсек НАТО озвучил планы альянса после окончания конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами