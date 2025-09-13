Страны НАТО начали маневры по переброске войск в Литву

НАТО проводит учения Grand Eagle 2025 по переброске войск и техники в Литву

Североатлантический альянс начал учения Grand Eagle 2025 по отработке переброски войск и техники в Литву. Об этом рассказало Объединенное командование вооруженных сил НАТО «Брюнсюм» в Нидерландах на своей странице в соцсети X.

«Силы НАТО отрабатывают оперативное переброску войск и техники в Литву — быстро, эффективно и скоординированно», — говорится в публикации.

Накануне генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о начале операции «Восточный страж» (Eastern Sentry), призванной укрепить оборону восточных рубежей военного блока после инцидента с беспилотниками в Польше. По его словам, «эта военная активность» будет включать «различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других».

9 сентября стало известно, что власти Литвы решили усилить группировку войск на границах с Россией и Белоруссией из-за совместных военных учений двух стран «Запад-2025».

Ранее генсек НАТО озвучил планы альянса после окончания конфликта на Украине.