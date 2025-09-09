Литва усилит охрану границы из-за российско-белорусских военных учений

Власти Литвы решили усилить группировку войск на границах с Россией и Белоруссией из-за совместных военных учений двух стран. Об этом сообщает Reuters.

«Литва усилит охрану границы с Беларусью и Россией в связи с проведением российских учений «Запад», — говорится в сообщении.

Учения Москвы и Минска «Запад-2025» состоятся с 12 по 16 сентября на белорусской территории. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что учения нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

5 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика примет «особые меры» в отношении Белоруссии из-за российско-белорусских военных учений.

Туск считает учения «Запад-2025» тренировкой нападения на Польшу.

Ранее в МИД заявили, что РФ учитывает в военном планировании расширение контингента НАТО.