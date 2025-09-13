Российские военнослужащие постепенно берут в полуохват город Запорожье, который в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщил участник специальной военной операции, депутат Законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко.

«Наши войска, продвигаясь в Днепропетровской [области], берут в полуохват город Запорожье. Стоит отметить, что двигаются они без «мясных штурмов», — рассказал парламентарий.

По его словам, Вооруженные силы РФ придерживаются стратегии фронтальных ударов или котлов. Юрченко добавил, что лобовые штурмы бывают бессмысленными, поскольку часто есть возможность обхода.

30 августа председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что военнослужащие страны нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье. В результате атаки был разрушен 34-й цех предприятия, где находились резервуары с топливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ.

Ранее российские подразделения подошли к городу Запорожье на расстояние удара FPV-дрона.