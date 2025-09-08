Сырский бросил на оборону Константиновки в ДНР редкое западное оружие

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский перебросил редкое западное вооружение для обороны Константиновки в Донецкой народной республике, повторяя ошибки Волчанска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы публикации напомнили, что в Волчанске украинская армия потеряла несколько сотен единиц техники.

Отмечается, что переброшенная самоходная артиллерия и редкое западное вооружение находятся на стационарных позициях, что ускоряет их уничтожение российскими войсками.

6 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие практически выбили бойцов Вооруженных сил Украины из села Полтавка, расположенного к юго-западу от города Константиновка.

Также военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС РФ приступили к формированию огневого кармана для формирований ВСУ, дислоцированных в Константиновке.

Ранее Сырский признал превосходство ВС РФ в силах и средствах в 3–6 раз.