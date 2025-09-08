На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Командование ВСУ повторило в Константиновке ошибки Волчанска

Сырский бросил на оборону Константиновки в ДНР редкое западное оружие
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский перебросил редкое западное вооружение для обороны Константиновки в Донецкой народной республике, повторяя ошибки Волчанска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы публикации напомнили, что в Волчанске украинская армия потеряла несколько сотен единиц техники.

Отмечается, что переброшенная самоходная артиллерия и редкое западное вооружение находятся на стационарных позициях, что ускоряет их уничтожение российскими войсками.

6 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие практически выбили бойцов Вооруженных сил Украины из села Полтавка, расположенного к юго-западу от города Константиновка.

Также военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС РФ приступили к формированию огневого кармана для формирований ВСУ, дислоцированных в Константиновке.

Ранее Сырский признал превосходство ВС РФ в силах и средствах в 3–6 раз.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами