На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские системы ПВО за ночь уничтожили более 40 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: за ночь в регионах сбили 42 украинских беспилотника
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 42 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября. Украинские военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Единичные цели сбили в Курской, Смоленской и Калужской областях. В Республике Крым ликвидировали два дрона, в Волгоградской области — 10, в Белгородской области — 12. Больше всего БПЛА — 15 — нейтрализовали в Ростовской области.

Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники ВСУ были уничтожены в трех районах региона — Чертковском, Морозовском и Миллеровском. Никто из местных жителей не пострадал. Кроме того, не было зафиксировано никаких разрушений.

В ночь на 12 сентября российские системы ПВО ликвидировали 221 украинский дрон над регионами РФ. Наибольшее количество целей — 85 — перехватили в Брянской области. Также БПЛА сбили в Смоленской, Ленинградской, Калужской, Новгородской, Орловской, Белгородской, Тверской, Ростовской, Курской, Псковской, Тульской областях и столичном регионе.

Ранее в Ленинградской области в результате атаки беспилотников загорелось судно.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами