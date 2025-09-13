Российские системы ПВО за ночь уничтожили более 40 беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 42 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября. Украинские военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Единичные цели сбили в Курской, Смоленской и Калужской областях. В Республике Крым ликвидировали два дрона, в Волгоградской области — 10, в Белгородской области — 12. Больше всего БПЛА — 15 — нейтрализовали в Ростовской области.

Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники ВСУ были уничтожены в трех районах региона — Чертковском, Морозовском и Миллеровском. Никто из местных жителей не пострадал. Кроме того, не было зафиксировано никаких разрушений.

В ночь на 12 сентября российские системы ПВО ликвидировали 221 украинский дрон над регионами РФ. Наибольшее количество целей — 85 — перехватили в Брянской области. Также БПЛА сбили в Смоленской, Ленинградской, Калужской, Новгородской, Орловской, Белгородской, Тверской, Ростовской, Курской, Псковской, Тульской областях и столичном регионе.

Ранее в Ленинградской области в результате атаки беспилотников загорелось судно.