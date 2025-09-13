На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Офицеры украинской разведки сдались в плен в зоне СВО

РИА: офицеры ГУР МО Украины сдались в плен бойцам ВДВ на Запорожском направлении
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли в плен офицеров Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины на Запорожском направлении. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».

«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Из них даже были офицеры подразделений ГУР», — сказал военный.

Также он заявил, что сдача офицеров ГУР Украины произошла благодаря успешной операции по выманиванию ряда военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции, контролируемые российскими бойцами.

До этого командир отделения 336-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Восток» с позывным «Лебедь» рассказал, что взвод украинских солдат сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области.

Он отметил, что когда перед украинскими военными встает вопрос жизни, они, как правило, предпочитают сдаться. Поэтому российским бойцам сдались до взвода солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.

