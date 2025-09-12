Сикорский договорился с Зеленским о сотрудничестве в сфере военпрома

Польша и Украина договорились о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и об обмене опытом использования беспилотников. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X.

В ходе визита в Киев глава польского внешнеполитического ведомства обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество двух стран.

«Темы встречи: обмен опытом по беспилотным технологиям, кооперация оборонных отраслей, использование средств SAFE», — написал Сикорский.

Незадолго до этого глава украинского министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что военные из Польши прибудут на Украину 18 сентября. Планируется, что они проведут работу с украинскими военными.

Как заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск, Варшава после «инцидента с беспилотниками» будет сотрудничать с Киевом в вопросе создания противодроновых систем. Премьер рассказал, что уже обсуждал технические детали договоренности, и в Киев направились Сикорский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, если польские военные прибудут на Украину, то они станут законными целями Вооруженных сил России.

Ранее у побережья Болгарии нашли обломки украинского беспилотника.