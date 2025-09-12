На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сикорский договорился с Зеленским о сотрудничестве в сфере военпрома

Сикорский: Польша и Украина обсудили сотрудничество в сфере военпрома
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Польша и Украина договорились о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и об обмене опытом использования беспилотников. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X.

В ходе визита в Киев глава польского внешнеполитического ведомства обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество двух стран.

«Темы встречи: обмен опытом по беспилотным технологиям, кооперация оборонных отраслей, использование средств SAFE», — написал Сикорский.

Незадолго до этого глава украинского министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что военные из Польши прибудут на Украину 18 сентября. Планируется, что они проведут работу с украинскими военными.

Как заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск, Варшава после «инцидента с беспилотниками» будет сотрудничать с Киевом в вопросе создания противодроновых систем. Премьер рассказал, что уже обсуждал технические детали договоренности, и в Киев направились Сикорский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, если польские военные прибудут на Украину, то они станут законными целями Вооруженных сил России.

Ранее у побережья Болгарии нашли обломки украинского беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами