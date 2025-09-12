На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У побережья Болгарии нашли обломки украинского беспилотника

В Бургасе на побережье нашли обломки украинского дрона-камикадзе «Сыч»
Telegram-канал Украина.ру

Обломки дрона-камикадзе «Сыч» Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли на побережье Болгарии в районе крупного курортного города Бургас. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

На обнародованных кадрах можно заметить, что обломки беспилотника волной отнесло к берегу. Другие подробности инцидента неизвестны. О наличии взрывчатого вещества внутри обломков не сообщалось.

До этого газета The Times писала, что в Польше нашли обломки еще одного беспилотника после инцидента с дронами утром в среду. Как сообщается, фермер из деревни Олесно, недалеко от порта Эльблаг, обнаружил на одном из полей останки «большой белой машины с крыльями, размером примерно с небольшой автомобиль».

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Ранее украинский беспилотник повредил три автомобиля под Калугой.

