В Совфеде оценили планы Польши послать военных учиться борьбе с БПЛА на Украину

Польские военные, которые прибудут на Украину якобы для обучения борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), станут законными целями Вооруженных сил России. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Парламентарий отметил, что в действиях Варшавы была бы логика, если бы украинские специалисты проводили обучение на территории Польши.

«К тому же не совсем ясно, как они собираются проводить обучение: украинцы будут атаковать поляков своими дронами или они все вместе будут ждать российских атак», — сыронизировал Климов.

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в свою очередь высказал мнение, что инициатива Польши больше похожа на завуалированную военную интервенцию.

11 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава после «инцидента с беспилотниками» будет сотрудничать с Киевом в вопросе создания противодроновых систем. По его словам, с таким предложением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

В министерстве национальной обороны республики позднее заявили, что польские военнослужащие не поедут на Украину, чтобы учиться сбивать БПЛА.

Как рассказали в ведомстве, Киев и Варшава действительно ведут переговоры относительно более глубокого сотрудничества в области противодействия беспилотным системам. При этом властям поступают вопросы о месте проведения соответствующих учений.

10 сентября Туск заявил, что польские военнослужащие зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство республики. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства страны обвинил в произошедшем Москву и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье Устава НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у побережья Болгарии нашли обломки украинского беспилотника.