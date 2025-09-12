На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Украины анонсировал дату прибытия военных из Польши

Сибига: прибытие польских военных на Украину ожидается 18 сентября
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Военные из Польши прибудут на Украину 18 сентября, заявил глава украинского министерства иностранных дел Андрей Сибига. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

«Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши, для того, чтобы они поработали с нашими военными», — заявил он.

11 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава после «инцидента с беспилотниками» будет сотрудничать с Киевом в вопросе создания противодроновых систем. По его словам, с таким предложением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Однако позднее в польском министерстве национальной обороны заявили, что военнослужащие Польши не поедут на Украину на учения.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что в случае, если польские военные прибудут на Украину, якобы для обучения борьбе с беспилотными летательными аппаратами, то они станут законными целями Вооруженных сил России.

Ранее Зеленский обсудил с Сикорским «инцидент с дронами» в Польше.

Новости Украины
