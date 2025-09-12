На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ отправляют раненых солдат на позиции в Харьковской области

ТАСС: командование ВСУ отправляет раненых солдат под Боровскую Андреевку
Kai Pfaffenbach/Reuters

Командование 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет раненых солдат на позиции у Боровской Андреевки в Харьковской области. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Командование 115-й мехбригады ВСУ в районе Боровской Андреевки терпит крах, и новый комбриг решил прибегнуть к излюбленной в ВСУ тактике: сохранить живых и здоровых боевиков ценой жизни раненых и больных, оставляя их умирать на передней линии без эвакуации», — сообщил источник.

Уточняется, что это следует из одного из радиоперехватов, в котором украинский военнослужащий, жалуясь на свое состояние, вступил в перепалку с командиром, который отдал приказ выдвинуться на позиции.

8 сентября военные ВСУ у Боровской Андреевки Харьковской области сдались в плен российским военным.

Беспилотники РФ скинули на украинские позиции агитационные листовки с призывами сдаться. Они регулярно призывают противника добровольно сложить оружие. Несколько военных в этот раз решили воспользоваться этой возможностью и сдались.

В августе в российских силовых структурах рассказали, что ВСУ прекратили лечить легкораненых бойцов 225-го отдельного штурмового полка в Сумской области и сформировали с их участием новые штурмовые группы.

Ранее силовики заявили о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области.

Новости Украины
