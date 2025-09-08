Украинские военные у Боровской Андреевки Харьковской области сдались в плен российским военным. Об этом сообщает ТАСС.

Российские беспилотники скинули на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) агитационные листовки с призывами сдаться. Они регулярно призывают противника добровольно сложить оружие. Несколько украинских военных в этот раз решили последовать призывам российским военным и сдались.

«Я решил, что это мое спасение. Я решил воспользоваться этим шансом. Я прочитал подробности листовки и сделал свой выбор — остаться жить», — рассказал один из сдавшихся.

Недавно пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик рассказал, как лежал в госпитале с латиноамериканскими военными из 47-й бригады.

Утром 7 сентября сообщалось, что в боевых действиях в составе ВСУ участвуют по меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников. Так, в составе украинской армии числятся батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

Ранее российские дроноводы рассказали, как удаленно пленили женщину из ВСУ.