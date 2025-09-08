На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные сдались ВС РФ в Харьковской области

Военные мехбригады ВСУ сдались в плен по листовкам
true
true
true
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные у Боровской Андреевки Харьковской области сдались в плен российским военным. Об этом сообщает ТАСС.

Российские беспилотники скинули на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) агитационные листовки с призывами сдаться. Они регулярно призывают противника добровольно сложить оружие. Несколько украинских военных в этот раз решили последовать призывам российским военным и сдались.

«Я решил, что это мое спасение. Я решил воспользоваться этим шансом. Я прочитал подробности листовки и сделал свой выбор — остаться жить», — рассказал один из сдавшихся.

Недавно пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик рассказал, как лежал в госпитале с латиноамериканскими военными из 47-й бригады.

Утром 7 сентября сообщалось, что в боевых действиях в составе ВСУ участвуют по меньшей мере пять подразделений латиноамериканских наемников. Так, в составе украинской армии числятся батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

Ранее российские дроноводы рассказали, как удаленно пленили женщину из ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами