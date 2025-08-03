ТАСС: легкораненых военных ВСУ отправили к Новоконстантиновке после лечения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили лечить легкораненых бойцов 225-го отдельного штурмового полка в Сумской области и сформировали с их участием новые штурмовые группы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В госпиталях Сумской области прекратили лечение всех легкораненых военнослужащих 225-го ОШП, сформировав из их числа штурмовые группы», — отмечает агентства.

Уточняется, что военнослужащих намерены перебросить в район Новоконстантиновки в Сумской области.

1 августа сообщалось, что штурмовую роту 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) уничтожили у Бессаловки в Сумской области.

До этого сообщалось, что Киев отправил в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за потерь других бригад. Также стало известно, что Киев перебросил в Сумскую область 59-й батальон 104-й отдельной бригады территориальной обороны из Ровненской области.

Ранее в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры.