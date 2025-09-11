В МИД России предупредили Польшу о последствиях закрытия границы с Белоруссией

Решение властей Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный ущерб международным партнерам Варшавы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба министерства.

Она напомнила, что, согласно данному решению, 11 сентября польские власти закроют все пункты пропуска на границе с Белоруссией, включая автомобильные и железнодорожные.

«Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, «жертвой политических амбиций» польских властей станут как предприниматели из союзных Польше государств, так и национальный бизнес.

Также она призвала Варшаву задуматься о последствиях таких «деструктивных шагов» и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что власти его страны 11 сентября закроют границу с Белоруссией из-за российско-белорусских учений «Запад — 2025».

Совместные учения России и Белоруссии пройдут на белорусской территории с 12 по 16 сентября.

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.