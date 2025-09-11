На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России предупредили Польшу о последствиях закрытия границы с Белоруссией

Захарова: закрытие Польшей границы с Белоруссией нанесет ущерб партнерам Варшавы
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Решение властей Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный ущерб международным партнерам Варшавы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба министерства.

Она напомнила, что, согласно данному решению, 11 сентября польские власти закроют все пункты пропуска на границе с Белоруссией, включая автомобильные и железнодорожные.

«Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, «жертвой политических амбиций» польских властей станут как предприниматели из союзных Польше государств, так и национальный бизнес.

Также она призвала Варшаву задуматься о последствиях таких «деструктивных шагов» и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что власти его страны 11 сентября закроют границу с Белоруссией из-за российско-белорусских учений «Запад — 2025».

Совместные учения России и Белоруссии пройдут на белорусской территории с 12 по 16 сентября.

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами