В США раскрыли преимущество украинских Су-27 перед российскими

TNI: приманка MALD обеспечивает преимущество украинских Су-27 перед российскими
true
true
true
close
Alexander Ermochenko/AP

Наличие «приманки» в виде гибрида ракеты и беспилотника — ложная цель ADM-160 Miniature Air Launched Decoy (MALD) — является преимуществом украинских истребителей Су-27 перед российскими. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

По словам автора материала, с момента подключения к украинским Су-27 американских DM-160 MALD «самолеты получили преимущество перед российскими аналогами».

Журналист добавила, что после запуска ловушка помогает защитить самолеты союзников и одновременно сбить с толку системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Дальность полета «приманки», по словам автора, составляет порядка 900 километров.

Помимо этого, аналогичными ловушками оснащены украинские истребители МиГ-29.

До этого журнал Aviation Week писал, что США поставят Украине первую партию из десяти ракет ERAM, способных бить вглубь России. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать ракеты как с истребителями F-16, так и с МиГ-29.

Ранее аналитики заподозрили Азербайджан в передаче Украине истребителей МиГ-29.

