США поставят Украине первую партию способных бить вглубь России ракет

Aviation Week: США поставят Украине первую партию из 10 ракет ERAM
U.S. Navy Photo

США поставят Украине первую партию из десяти ракет ERAM, способных бить вглубь России, пишет журнал Aviation Week.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать ракеты как с истребителями F-16, так и с МиГ-29.

«В конце августа официальные лица правительства США официально одобрили продажу Украине до 3550 ERAM. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности уведомило Конгресс об экспортной сделке, установив 30-дневный срок для рассмотрения законодателями предлагаемой продажи», — пишут авторы публикации.

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн в конце августа. Украина получит до 3550 ERAM, но в первую партию в октябре войдут 10 ракет.

Телеканал NBC сообщал, что Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения сделки с Украиной на поставки оружия в обмен на права на интеллектуальную собственность военного назначения.

Ранее в России рассказали, почему США не прекратят поддерживать Украину.

