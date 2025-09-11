На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киргизии пройдут учения стран ОДКБ

В Киргизии с 17 по 20 сентября пройдут штабные учения стран ОДКБ
true
true
true
close
РИА Новости

С 17 по 20 сентября в Киргизии состоятся командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генштаб республики.

«В период с 17 по 20 сентября 2025 года на территории учебно-тренировочного центра министерства обороны Кыргызской Республики пройдет командно-штабное учение Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

В учениях примут участие военные самой Киргизии, а также РФ, Казахстана и Таджикистана. Кроме того, прибудут опергруппы Объединенного штаба и секретариата организации.

Целью учений обозначено совершенствование навыков должностных лиц и отработка действий при возможном вторжении вооруженных формирований на территорию страны.

Кроме того, с 12 по 16 сентября на белорусской территории пройдут совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что учения нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее Зеленский прокомментировал предстоящие учения России и Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами