В Киргизии пройдут учения стран ОДКБ

В Киргизии с 17 по 20 сентября пройдут штабные учения стран ОДКБ

С 17 по 20 сентября в Киргизии состоятся командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генштаб республики.

«В период с 17 по 20 сентября 2025 года на территории учебно-тренировочного центра министерства обороны Кыргызской Республики пройдет командно-штабное учение Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

В учениях примут участие военные самой Киргизии, а также РФ, Казахстана и Таджикистана. Кроме того, прибудут опергруппы Объединенного штаба и секретариата организации.

Целью учений обозначено совершенствование навыков должностных лиц и отработка действий при возможном вторжении вооруженных формирований на территорию страны.

Кроме того, с 12 по 16 сентября на белорусской территории пройдут совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что учения нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее Зеленский прокомментировал предстоящие учения России и Белоруссии.