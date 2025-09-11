Зеленский прокомментировал предстоящие учения России и Белоруссии

Зеленский: учения России и Белоруссии «Запад» носят не оборонительный характер

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что российско-белорусские военные учения «Запад» носят якобы «точно не оборонительный характер». Его слова со встречи с финским коллегой Александром Стуббом приводит «Европейская правда».

«Наши военные фиксируют перемещение российской техники, развитие военной инфраструктуры. Смысл таких действий России точно не оборонительный и направлен точно против не только Украины», — заявил Зеленский.

Он также указал, что инцидент с БПЛА в небе Польши – «точно не случайность». Каждый в Европе должен чувствовать, что Россия «имеет возможность продолжать и расширять агрессию», сказал президент Украины.

Политик также призвал к решениям, которые ограничат «воинственность РФ».

До этого глава военного ведомства Российской Федерации Андрей Белоусов заверил, что грядущие совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону.

Ранее Зеленский обвинил мировое сообщество в бездействии перед лицом России.