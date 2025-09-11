На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Великобритания готова поддержать новые войска НАТО в Польше

Стармер: Британия готова поддержать развертывание войск НАТО в Польше
true
true
true
close
Leon Neal/Reuters

Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше для укрепления обороны страны. Такое заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

«Обсуждая, как Великобритания и Франция могли бы укрепить оборону Польши, премьер заявил, что Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в регионе», — говорится в заявлении канцелярии Стармера.

11 сентября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Великобритания и Франция выразили готовность усилить восточный фланг НАТО, направив истребители Eurofighter и Rafale в страну.

В среду агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания рассматривает возможность передать Польше истребители Typhoon после инцидента с БПЛА в среду.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия сбивала летящие на Польшу дроны.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами