Великобритания готова поддержать новые войска НАТО в Польше

Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше для укрепления обороны страны. Такое заявление сделал премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

«Обсуждая, как Великобритания и Франция могли бы укрепить оборону Польши, премьер заявил, что Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в регионе», — говорится в заявлении канцелярии Стармера.

11 сентября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Великобритания и Франция выразили готовность усилить восточный фланг НАТО, направив истребители Eurofighter и Rafale в страну.

В среду агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания рассматривает возможность передать Польше истребители Typhoon после инцидента с БПЛА в среду.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия сбивала летящие на Польшу дроны.