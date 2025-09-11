Министр обороны Польши заявил о предложении военной помощи от Британии и Франции

МО Польши: Британия и Франция предложили перебросить истребители в страну

В ответ на инцидент с проникновением беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Польши, Великобритания и Франция выразили готовность усилить восточный фланг НАТО, направив истребители Eurofighter и Rafale в страну. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая в Сейме, сообщает телеканал TVP Info.

«Свои заявления в плане защиты восточного фланга НАТО французы и британцы подкрепляют самолетами Eurofigher и Rafale», — заявил глава ведомства.

По его словам, Нидерланды также намерены поставить два из трех имеющихся у них комплексов Patriot в Польшу.

Утром 10 сентября польское воздушное пространство было нарушено несколькими беспилотными летательными аппаратами. Премьер-министр Польши Дональд Туск оперативно собрал экстренное заседание правительства. Позже он сделал заявление в социальной сети X, возложив ответственность за произошедшее на Россию. Он утверждал, что дроны, зафиксированные на польской территории, предположительно имели российское происхождение.

